İlkadım'da emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri başladı
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İlkadım'da emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri başladı

15.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:36
İlkadım'da emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri başladı

2020 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri, İlkadım Belediyesi veznelerinden alınmaya başlandı.

2020 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri, İlkadım Belediyesi veznelerinden alınmaya başlandı.

İlkadım Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, kasım ayı sonu itibariyle sona eriyor.

30 Kasım Pazartesi günü sona erecek takvimde mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını tavsiye eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vergilerin 'e-belediye' sistemi üzerinden yapılabileceğini belirtti.

"Mükelleflerimizin mağduriyetini kaldıracak tüm hizmetleri sunuyoruz"

Vergi ödemeleriyle ilgili açıklamada bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Belediyemizde mesken ve işyerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılı 2. taksit ödemeleri başladı. Ödemeler 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen korona virüsü pandemisi nedeniyle evlerinden çıkmadan internet aracılığıyla www.ilkadim.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi, Cumhuriyet Meydanı, Yeraltı Camii, Gençlik Parkı ve Gazi Park ve Derebahçe olmak üzere 5 noktada hizmet veren mobil veznelerimizde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak ya da hafta içi mesai saatlerinde belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir. Ödemelerini veznelerimizden yapacak mükelleflerin HES kodu almaları zorunludur. Bu kodu olmayan vatandaşlarımıza belediye girişlerimizde görevlendirdiğimiz personelimiz yardımcı olacaktır. Mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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