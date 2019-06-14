İlkadım'da ekipler yağmur sonrası seferber oldu

Samsun'un İlkadım ilçesi genelinde etkili olan yağmur yağışının vatandaşlara zor anlar yaşatmaması için ekipler seferber oldu.

İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren yağan yağmur sonrası teyakkuza geçen İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler aşağı ve yukarı avdan mahallesinden yağan yağmurun sele dönüşmesi sonrasında kapanan yolları hizmete açarak vatandaşların yardımına koştu. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar için hummalı bir çalışma başlattı. Kapanan yolları açan vatandaşların yardımına koşan ekipler, gece boyunca çalışmalarına devam etti.

Başkan Demirtaş süreci an ve an takip etti

Çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, son yıllarda yaz mevsiminde etkili yağmur yağışlarından vatandaşların etkilenmemesi için belediyede bir kriz masası oluşturulduğunu belirterek, "Süreci an ve an takip ederek tüm taleplere cevap vermeye özen gösterdik. Ekiplerimiz gece boyunca ilçemizin farklı bölgelerinde yağmur suyu tahliyesi ve kapanan yolları hizmete açmak için özveriyle çalıştı. Çalışmalarda görev alan belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız bilmelidir ki dün yoğun yağış sebebiyle ilçemizin bazı bölgelerinde oluşan sorunlar üzerinde gerekli alt yapı çalışmaları titizlikle yapılacaktır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA