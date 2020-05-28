İlkadım'da camiler cuma namazına hazır
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İlkadım'da camiler cuma namazına hazır

- İlkadım'da camiler cuma namazına hazır Camiler yeniden toplu ibadete açılmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı öncesinde İlkadım Belediyesi camileri ilaçlı su ile dezenfekte ediyor.

28.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:36

- İlkadım'da camiler cuma namazına hazır

SAMSUN - Camiler yeniden toplu ibadete açılmasının ardından kılınacak ilk cuma namazı öncesinde İlkadım Belediyesi camileri ilaçlı su ile dezenfekte ediyor.

Uzun bir aradan sonra toplu olarak kılınacak ilk Cuma namazı öncesi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tedbirleri en üst seviyede uygulamaya devam ediyor. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerince ilçe genelinde ibadete açılacak camilerin tamamı ilaçlı su ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Korona virüsü ile mücadelede hiçbir aksaklığa izin vermeden aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Demirtaş, "Cuma namazı öncesi vatandaşlarımızın sağlığı için üzerimize düşen görevi yerine getirerek ibadete açılan camilerde hijyen ortamını sağlıyoruz" dedi.

"Kurallara titizlikle uymaya devam edelim"

Cuma namazı için hazırlanan camilerin dezenfekte edildiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak korona virüsüne karşı kesintisiz mücadelemizi sürdürüyoruz. Cuma namazı için ibadete açılacak camilerimizde vatandaşımızın sağlığını korumak adına tedbirlerimizi almış durumdayız. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz camilerimizde dezenfekte çalışmalarını tamamlamış durumdalar. Vatandaşımızın belirlenen kurallar çerçevesinde gönül rahatlığı ile ibadetlerini yerine getirebilmeleri için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Cuma namazında yine hep birlikte ibadet ederek dua etmenin gönüllerimizde ki huzurunu yaşayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Halkımıza tavsiyemiz tedbirlerden asla vazgeçmemeleri ve özellikle sosyal mesafe kuralına riayet etmeleridir. Şimdiden tüm ibadetlerimizin kabul olması temenni ediyorum" dedi.

İlkadım'da camiler cuma namazına hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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