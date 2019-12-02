İlkadım'da borçlar tekrar yapılanıyor

02.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:20

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Meclisinde alınacak kararla birlikte 36 milyon TL'den fazla olan banka borçlarının faizleri yeniden yapılandırılacak, ayrıca Romanya'nın Focşani ile Kosova'nın Mamuşa Belediyeleri ile 'kardeş şehir' ilişkisi kurulacak.



3'ü gündem dışı olmak üzere toplam 14 maddenin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediye binasındaki Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Mecliste gündem dışı olarak banka kredilerinin faizlerinin yapılandırılması ve kardeş şehir ilişkilerini içeren maddeler meclis gündemine eklendi. Gündem dışı maddeler, gündeme eklenerek diğer 11 gündem maddesiyle birlikte görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.



"36 milyon TL banka kredisi yeniden yapılandırılacak"



Bankalardan kullanılan kredilerin yeniden yapılanması için İller Bankası Genel Müdürlüğünden 36 milyon 214 bin 270 TL teminat mektubu alınmasına ve belediyenin gayrimenkullerinin İller Bankası A.Ş.'ye ipotek verilmesini içeren maddeye açıklık getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Banka kredisi borçlarını faiz düşüşleri nedeniyle yeniden yapılandırma yaparak belediyemizin imkanlarının daha rahatlaması açısından bir fırsat doğurduğunu görüyoruz. Bunu değerlendirmek adına da eski vadeli borçları kapatıp, yerine aynı miktarda yeni vadeli borç almış olacağız. Bu maksatla buradaki 36 milyon 214 bin TL'lik mevcut borçlarımıza karşılık, İller Bankasına gösterilecek meblağdır. Bu görüşmelerin yapılması için teminat mektubu isteniyor. Bizim yapacağımız, borçların yenilenmesidir. Yeni bir borç alınması söz konusu değildir. Var olan borçların yapılandırmasını sağlayacağız. Böylece belediye imkanları biraz daha rahatlayacak. Borçları mevcutlarına göre yenileyeceğiz. 5 yılsa 5 yıl, 3 yılsa 3 yıl şeklinde olacak. Bunu Büyükşehir Belediyesi dahil birçok belediye uyguluyor. Biz de yararlanmak istiyoruz. Direkt faiz düşüşü yapmak mı doğru yoksa yeni bir yapılandırma mı yapmak daha doğru onları değerlendireceğiz. Bizim muradımız yeni bir kredi almak değil. Muradımız, mevcut kredilerin faiz oranlarını düşürmektir" dedi.



"Mamuşa ve Focşani ile kardeş şehir olacağız"



Romanya ve Kosova'daki şehirlerle yapılacak olan kardeş şehir anlaşmalarına da değinen Başkan Demirtaş, şunları söyledi:



"Daha önce Kosova'nın Mamuşa Belediyesi ile Romanya'nın Focşani Belediyesi'nin yetkilileri bizleri ziyaret etmişti. Mamuşa Belediyesi, Kosova'daki tek Türk belediyesi. Aynı bizim gibi Türkçe konuşuyorlar. İnşallah ziyaretlerine de gideriz. Romanya ile bizim bazı okullarımız arasında işbirliği vardı. Bunu biraz daha geliştireceğiz. Bizim Baruthane Ortaokulu, oradaki okulların aileleriyle birlikte sıfır atık projesine iştirak etmişlerdi. Oradan da bize kardeş şehir talebi geldi. Biz de Focşani Belediyesi ile kardeş belediye olunması konusunda karar almak istiyoruz."



Komisyonlara havale edilen maddeler, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra 6 Aralık Cuma günü İlkadım Belediye Meclisinde tekrar görüşülerek karara bağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA