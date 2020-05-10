İlkadım'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
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İlkadım'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

İlkadım'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
10.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:31

İlkadım Belediyesi normalleşme kapsamında ilçede 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförlere dezenfekte çalışması başlatarak destek oldu.

İlkadım Belediyesi normalleşme kapsamında ilçede 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförlere dezenfekte çalışması başlatarak destek oldu.

İlkadım Belediyesi, ilçede faaliyete geçecek olan berberler ve kuaförlerde dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ilçede bulunan iş yerleri özenle dezenfekte ediliyor. Bugüne kadar yüzlerce noktada ilaçlama çalışması yapan İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, 11 Mayıs tarihinde yeniden faaliyete geçecek olan berber ve kuaför işletmelerini hijyenik hale getiriyor. Samsun Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ile iş birliği halinde gerçekleştirilen çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüse, bakteriye karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor.

Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaf da dezenfekte çalışmalarını ellerindeki cep telefonları ile sosyal medyalarda paylaşım yaparak İlkadım Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Normalleşme süresinde de çalışmalarımıza hız vereceğiz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; "Esnafların ve vatandaşların, hijyen ve kurallara uymaları koşulunda bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatılacağına inanıyorum. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız için lütfen kurallara uyalım. Korona virüsü tedbirleri kapsamında belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yerine getireceğiz. Normalleşme sürecinde açılacak her alana belediye olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Amacımız; korona virüsün yayılımını durdurmak ve engellemektir. Bu vesileyle halkımızdan ve esnaflarımızdan rica ediyoruz; korona virüsü tam anlamıyla sona ermedi, tedbirlerimizi en iyi şekilde uygulamaya aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edelim, lütfen rehavete girmeyelim. Esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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