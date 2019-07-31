İlkadım Belediyesi ve Samsun Üniversitesi işbirliği
SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi ve Samsun Üniversitesi kurumlar arası işbirliği ve uyum içerisinde projelere imza atacak.
SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi ve Samsun Üniversitesi kurumlar arası işbirliği ve uyum içerisinde projelere imza atacak.
Yeni Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Mahmut Aydın, Başkan Demirtaş'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ziyaretleri sebebiyle misafirlerine teşekkür ederken, yerel yönetimler ve belediye çalışmalarıyla alakalı bilgiler verdi. Başkan Demirtaş, Rektör Mahmut Aydın'a kurumlar arası işbirliği ve uyum içerisinde güzel projelere imza atacaklarını söyledi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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