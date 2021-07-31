İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor
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İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor

İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Tepecik Mahallesi'nde ulaşım ağına kazandırılan yeni yol, vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Tepecik Mahallesi'nde ulaşım ağına kazandırılan yeni yol, vatandaşlara kolaylık sağlayacak. 1455-1457 sokağı birleştiren yol çalışmaları son hızla devam ederken Başkan Demirtaş, "Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, İlkadım'ın gelişimine de katkı sağlıyor. Yol olmayan yere hizmet gitmez" dedi.

Yol yenileme çalışmalarından çok yeni yollar kazandırmanın önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'ın sürekli gelişen ve büyüyen bir kent olma özelliğiyle gerek şehirdeki nüfus hareketliliği ve gerekse de devamlı artış gösteren taşıt sayısının yeni ulaşım imkanları oluşturmayı zorunlu hale getiriyor. Nüfus yoğunluğu olarak hızla gelişen Tepecik Mahallemizde yapılan yol çalışmaları vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak. Bu anlamda ilçemizde açılması gereken yeni yol çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca bu bölgeden yağışlar nedeniyle aldığımız şikayetler de yapılan çalışmayla kısa sürede son bulacak" diye konuştu.

Açılan her yeni ulaşım ağının, şehrin yarınlarına yönelik olarak büyük bir ihtiyacı da ortadan kaldırdığına dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Yol olmayan yere hizmet gitmez. Biz ilçemizin en ücra mahallesinden, şehir merkezindeki en yoğun bölgelere kadar her tarafa yol açıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hizmet küçümsenecek bir iş değil"

Yapılan çalışmanın küçümsenecek bir iş olmadığını belirten Tepecik Mahalle Muhtarı Osman Karabıçak, "Yapılan çalışmayla yağmur ve çamur derdinden kurtulacağımız gibi, ana arterlere ulaşım da kolaylaşacak. Araçlar mahalle içinden uzun yolları dolaşmak zorunda kalmayacak. İlkadım Belediyesi her zaman yanımızda, kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor
İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor
İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor
İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor
İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor
İlkadım Belediyesi ulaşım ağına yeni yollar kazandırmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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