İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor

İlkadım Belediyesi, sokak hayvanları için açık alanlara koyulan besleme kaplarını yerleştirmeye devam ediyor.

İlkadım Belediyesi, sokak hayvanları için açık alanlara koyulan besleme kaplarını yerleştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, yoğun çalışma mesaisi arasında olumsuz hava koşullarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek oluyor.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü beslenme alanlarında uzak yaşam mücadelesi veren can dostlarına destek olmaya devam ediyor. İlk etapta 15 noktayla başlayan uygulama hayvan severlerin desteği ile farklı noktalarda sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler 5 noktaya daha modern besleme kaplarını yerleştirdi.

"Hayvanlara karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz"

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarının olumsuz koşullardan etkilenmeden hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Bu konuda da hayvan severlerle ortak çalışmaları birlikte koordineli olarak yürütüyoruz. Şimdi onların daha sağlıklı ortamlarda beslenebilmesi için doğal yaşam alanlarına mevsim şartlarında etkilenmeye beslenme kapları koyuyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu noktada hayvan sever vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu kapları boş bırakmayalım." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı