İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor

11.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:08
İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor

İlkadım Belediyesi, sokak hayvanları için açık alanlara koyulan besleme kaplarını yerleştirmeye devam ediyor.

İlkadım Belediyesi, sokak hayvanları için açık alanlara koyulan besleme kaplarını yerleştirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, yoğun çalışma mesaisi arasında olumsuz hava koşullarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek oluyor.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü beslenme alanlarında uzak yaşam mücadelesi veren can dostlarına destek olmaya devam ediyor. İlk etapta 15 noktayla başlayan uygulama hayvan severlerin desteği ile farklı noktalarda sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler 5 noktaya daha modern besleme kaplarını yerleştirdi.

"Hayvanlara karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz"

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarının olumsuz koşullardan etkilenmeden hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Bu konuda da hayvan severlerle ortak çalışmaları birlikte koordineli olarak yürütüyoruz. Şimdi onların daha sağlıklı ortamlarda beslenebilmesi için doğal yaşam alanlarına mevsim şartlarında etkilenmeye beslenme kapları koyuyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu noktada hayvan sever vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu kapları boş bırakmayalım." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Eddie Newton Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Belen Hatay İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 15:11:14. #1.15#
title