İlkadım Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı

İlkadım Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı İlkadım Belediyesi asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte İlkadım'ın birçok noktasında sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.

İlkadım Belediyesi sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı

SAMSUN - İlkadım Belediyesi asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte İlkadım'ın birçok noktasında sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Demirtaş, "Bugün asfalt döktük, birkaç ay sonra bu asfalt sökülürse olmaz. Hem Belediyenin yani halkın parasını boşa harcamış oluruz hem de vatandaşımızı mağdur etmiş oluruz. Onun için asfalt çalışmalarını programlı şekilde yapıyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri çeşitli noktalarda asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlkadım'da yaşayan vatandaşların daha rahat ve konforlu yolculuk yapmaları amacıyla, havalarının da elverişli olmasıyla asfalt atağı başlatan İlkadım Belediyesi planlanan program dahilinde alt ve üst yapısı tamamlanan ve asfaltı deforme olan yolların asfalt yenileme işlemlerine devam ediyor. Kazımkarabekir Mahallesi'nde yağan yağışlar sonrası vatandaşları isyan ettiren Nuri Cedit Caddesi'nden başlanarak tren yolu boyunca uzanan yol sıcak asfaltla buluşturuldu. Nuri Cedit Caddesi'nin tamamını sıcak asfaltla buluşturan İlkadım ekipleri esnaf ve vatandaşlardan tam not aldı.

Modernize edilmiş araçlarla Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesini güçlendirdiklerini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bize emanet edilen her kuruşu aynı anlayış doğrultusunda halkın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. 61 mahallemizde yaşayan tüm insanımızın gündelik yaşamını kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Belirlenen bir program dahilinde ivedilikle yapılması gereken yerlerde asfaltlama çalışması yapıyoruz. Biz asfaltlamada yap boz gibi bir sistem oluşmasını istemiyoruz. Bugün asfalt döktük, birkaç ay sonra bu asfalt sökülürse olmaz. Hem Belediyenin yani halkın parasını boşa harcamış oluruz hem de vatandaşımızı mağdur etmiş oluruz. Onun için asfalt çalışmalarını programlı şekilde yapıyoruz. Bir sokakta altyapı çalışmaları tamamlanmışsa asfaltını tamamlıyoruz. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi ihtiyaç duyulan tüm güzergahlarda asfaltlama çalışması için seferber ettik. Çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı