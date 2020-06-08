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İlkadım Belediyesi'nin 30 milyon TL'lik kredi talebi kabul edildi

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nda Unkapanı Kültür Merkezi Binası'nın tamamlanması için 20 milyon TL ve belediyenin yılsonunu getirebilmesi için ihtiyaç duyulan 10 milyon TL'lik kredi talebi oy birliği ile kabul edildi.

İlkadım Belediyesi'nin 30 milyon TL'lik kredi talebi kabul edildi
08.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:22

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nda Unkapanı Kültür Merkezi Binası'nın tamamlanması için 20 milyon TL ve belediyenin yılsonunu getirebilmesi için ihtiyaç duyulan 10 milyon TL'lik kredi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Daha önce temizlik şirketi alacakları için meclisten kredi kullanma talebinde bulunan İlkadım Belediyesi'nin yeni kredi talepleri İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nda görüşüldü. Daha önceki belediye yönetimi tarafından yapımına başlanan ve yüzde 44,25'i tamamlanan Unkapanı Kültür Merkezi Binası'nın tamamlanması için ihtiyaç duyulan 20 milyon TL kredi kullanım talebi ve korona virüsü nedeniyle gelir kalemi oldukça düşen belediyenin yılsonunu getirebilmesi için ihtiyaç duyulan 10 milyon TL'lik kredi kullanım talebi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

Belediye binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılan mecliste ayrıca 2019 yılı faaliyet raporu, denetim komisyonu raporunun meclise sunulması, ihtisas komisyonları meclis üye seçimi ve 2019 mali yılı bütçe kesin hesap ve taşınır kesin hesabı ile ilgili teklif de görüşüldü.

Meclis öncesinde söz alan ve daha önce basında çıkan açıklamalarına netlik getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Daha önceden basına yansıyan ifadelerimden dolayı bir açıklama yapma gereği doğdu. Bizim muradımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Arkadaşlarımızı karalamak ya da onlara sıkıntı çıkaracak birim durum da istemiyoruz. Başkan olarak ben ve siyasi parti temsilcilerinin görevi bu ilçeye hizmet etmektir. Hepimiz el ele vererek halkın sorunlarını çözme noktasında birlikte hareket etmemiz lazım. Artık siyasi mücadele geçmiş, halk görüşünü bu tecellide ortaya koymuştur. Bizlerin de bu tecelliyi dikkate alarak kavga ve gürültü etmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu mananın ötesinde bizim adımıza basında farklı algılara meydan veren şeyleri ben kabul etmiyorum" dedi.

"Alacak olarak görünenlerin çoğunun hayali alacak olduğunun farkındayım"

Belediye bilançosunda görülen alacaklar hakkında denetim komisyonu raporu üstüne söz alan Başkan Necattin Demirtaş, "Belediye alacaklarıyla ilgili önce yazı yazdık. Sonrasında koronadan önce avukatlar vasıtasıyla noter kanadıyla yazı gönderdik. 3.'sünde de icraya verdik. Her yolu denedik. Alacak olarak görünenlerin çoğunun hayali alacak olduğunun farkındayım. Kağıt üzerinde alacak gözüküyor ama bir müessese kapanmış, belediyeye bildirim yapılmamış, biz ona devamlı vergi göndermişiz. Ortada ne firma var ne de bir şey. Bunları tabii ki sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Ben de ilk gördüğümde baya alacağımız var diye düşündüm ama alamıyoruz. Bu yıl korona nedeniyle sıkıntı çektik. Şu anda mayıs ayı bizim tahsilat ayımızdı. Bilançoda gözüken rakam 90 milyon civarındaydı bizim tahsilatımız ise 10 milyon TL civarında oldu. Geçen sene bu rakam 30 milyonun üzerindeydi. Yani korona virüsü bizi olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

"Aylık 7,5 milyon TL işçilere maaş ödüyoruz"

Belediyenin gelir kaleminin azaldığına dikkat çekerek kredi talebinde bulunduklarını söyleyen Demirtaş, şunları söyledi:

"Gelir-gider tablomuz belirtili. Şu anda alacaklarımızın yüzde 10'unu tahsil edebildik. Personelimizin aylık net ödemesi 7,5 milyon TL civarında tutuyor. Bu da 10 ayda 75-90 milyon TL civarında sadece çalışana ödediğimiz ücret var demektir. Burada 1,5 yılı geride bıraktık. Bir tane dahil ilave personel koymuşluğum da söz konusu değil. İller Bankası'ndan gelen payda da korona virüsü nedeniyle bir kırpma söz konusu. Geçen ay 2 milyon TL elimize pay geçti. Cumhurbaşkanımızın kararname çıkarmasına rağmen maalesef İller Bankası kesintilerimizi de kesti. Bayağı zor durumda kalır bir hale geldik. Bu süreç böyle giderse yılsonunu getirmekte ciddi zorluk çekeceğiz. 10 milyon TL'lik kredi talebinin gündeme alınma nedeni de bu. İller Bankası'ndan alınan kredinin faizinden daha düşük faizle kredi veren bankalar olduğunu da öğrendik. Bu maddeyi İller Bankası şablonuna göre yazdık ama özel bankaları da teminat mektubuyla devreye sokabiliriz. Yüzde 0,95'in daha altında faizler olduğunu söylediler. En düşük krediyi sorgulayıp öyle kullanabiliriz."

Başkan Demirtaş'ın açıklamalarından sonra 20 milyon TL'lik kredi kullanım talebi "İller Bankası'ndan kullanılması" şeklinde düzeltilerek, 10 milyon TL'lik kredi kullanım talebi de "Düşük faizli özel bankaların da ilave edilmesi" şeklinde değiştirilerek oy birliği ile kabul edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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