İlkadım Belediyesi'nden korona hastalarına yaşam desteği
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İlkadım Belediyesi'nden korona hastalarına yaşam desteği

23.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:36
İlkadım Belediyesi'nden korona hastalarına yaşam desteği

İlkadım Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlara gıda temini desteği veriyor.

İlkadım Belediyesi, korona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlara gıda temini desteği veriyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüsü ile mücadelede Kovid-19 testi pozitif olan, evde izole olan ve gıda temininde güçlük çeken ilçe halkına bu zor günlerinde yaşam desteği sağlıyor. Belediye, korona virüsü salgını nedeniyle evlerinde izolasyon durumunda olan insanların evlerine sıcak yemek dağıtımına başladığını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Korona virüsü testi pozitif çıkan, gıda temininde güçlük çeken elinde Kovid-19 raporuyla birlikte evinde izolasyonda olan vatandaşlarımız 0553 007 84 95 hattını arayarak bizden yardım talebinde bulunabilirler. Bu uygulamamızı belediyemiz sosyal medya hesaplarımızdan ve halkımızın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda çeşitli afişlerle tanıtımını da yapıyoruz. Kendi AŞ evimizde hijyenik standartlarda hazırlanan kahvaltı ve akşam yemekleri görevli ekiplerimiz tarafınca adreslere hijyen kurallarına uygun bir şekilde servis edecekler. Adrese gelen ekiplerimize evinde izolasyonda olan vatandaşlarımız Kovid-19 raporunun ibrazı halinde sosyal birimlerimiz gerekli kontrollerini yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi ve aile sayılarını tespit edip koruyucu ekipmanlarını giyerek verilen adreslere karantina süreci olan 14 gün boyunca servis edecekler" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi'nden korona hastalarına yaşam desteği
İlkadım Belediyesi'nden korona hastalarına yaşam desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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