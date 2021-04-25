İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesi
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İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesi

İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlkadım Belediyesi, bayat ekmeklerin çöpe gitmesine 'dur' diyecek, sıfır atık projesi olan "Bayat Ekmek Toplama Kutuları" ile israfın önüne geçmeyi planlıyor.

İlkadım Belediyesi, bayat ekmeklerin çöpe gitmesine 'dur' diyecek, sıfır atık projesi olan "Bayat Ekmek Toplama Kutuları" ile israfın önüne geçmeyi planlıyor. İlçede nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yaşam alanlarında hayata geçirilmesi hedeflenen proje ile bayat ekmek kutularına bırakılan ekmekler, sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülecek.

İlk etapta 50 noktaya koyulacak

Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan projede israfın önlenmesi hedeflenirken, kutulara atılan bayat ekmeklerde sokaktaki hayvanlar için kuru mamaya dönüştürülecek. İlkadım Belediyesi, 'Bayat Ekmek Toplama Kutuları'nı ilerleyen süreçte ilçedeki 100 noktaya kazandırmayı planlıyor. İlk etapta 50 adet yerleştirilecek olan ekmek toplama kutuları sayesinde konteyner kenarına bırakılan ekmeklerde tek bir yerde toplanacak ve görüntü kirliliği de önlenmiş olacak. İlkadım Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün konteyner üretim atölyesinde üretilen ekmek toplama kutuları, ilk etapta oturma yoğunluğunun fazla olduğu bina ve site yanlarına monte edilecek.

"Çöpe atılan ekmekler sokak hayvanları için mama olacak"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz. Ülkemizde günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek ifade etmek istiyorum. İlkadım Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekerek çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri sokak hayvanlarımıza ulaştırmak için çalışma başlattık. İlçe genelinde bina ve sitelerin önünde uygulamaya koyacağımız proje kapsamında bayat ekmekleri kutuların içinde biriktireceğiz. Görevlilerimiz, belirli günlerde bu ekmekleri toplayacak ve hayvanlara yem olarak kullanılmak üzere hayvan barınaklarına ve ilgililerine teslim edecek. Bu uygulamamız ile şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemeyi düşünüyoruz. İlkadım'da ilk etapta 4 ayrı pilot noktaya yerleştirmeyi düşündüğümüz bayat ekmek toplama kutularının, en kısa zamanda ilçemize kazandıracağız" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesi
İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesi
İlkadım Belediyesi'nden can dostlar için 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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