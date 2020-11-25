İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi

25.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:17
İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sağlık Bakanlığımızın veri tabanına online bağlantılı HES Matik cihazı ile 'HES' kodu sorgulaması sonucunda, uygulamanın onay verdiği vatandaşlarımızın belediyeye girişine izin verilmesi yönünde bir uygulama başlattık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sağlık Bakanlığımızın veri tabanına online bağlantılı HES Matik cihazı ile 'HES' kodu sorgulaması sonucunda, uygulamanın onay verdiği vatandaşlarımızın belediyeye girişine izin verilmesi yönünde bir uygulama başlattık" dedi.

İlkadım Belediyesi, bilgisayar mühendisi ve elektronik teknisyeni yerli girişimci iki arkadaş tarafından geliştirilen "HES Matik" adlı cihazı belediye girişlerinde yaşanan HES kodu yoğunluğunun önüne geçebilmek adına vatandaşların kullanıma sundu. Belediye hizmet binasının girişine konan "HES Matik" adı verilen cihazda kişi, temassız ateş ölçümü sonrası cep telefonundan "Hayat Eve Sığar" uygulamasında alınan HES kodunu karekod bölümüne okutabiliyor. HES kodu olumlu ise cihazda yeşil, olumsuz ise kırmızı ışık yakarak sesli uyarı veriyor.

HES Matik'in Kovid-19 nedeniyle karantina altına alınan takipli kişileri de ayırt edebilme özelliğinin kurumda çalışan tüm personeli de dahil ederek HES kodları ile birlikte sistemde kayıt altında tutulacağını ve tüm personelin bu uygulama ile belediye girişlerinin de kontrol altına alınacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sistemimiz kişinin ateşini de temassız ölçülebiliyor. Ölçülen kişinin ateşi 38 derecenin altında ise cihaz yeşil renkte yanıyor, üzerinde ise kırmızı ışıkla uyarı veriyor. Takipsiz kişiler ise yeşil ışık yanınca geçişini yapıyor. Bu sayede vatandaşlarımız Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasında aldıkları kare kodu okutarak belediyemize güvenli bir şekilde hızlı giriş yapabilecekler. Bu uygulama sayesinde HES kodu sorgulamasını yapması için görevlendirdiğimiz personel sayısını azaltarak iç hizmetlerimizde kullanımına da imkan sağladık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi
İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi
İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi
İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
Salihli Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Salihli Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Benim İşim Girişim Yarışması dördüncü dönem başvuruları başladı
Benim İşim Girişim Yarışması dördüncü dönem başvuruları başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Bülent Turan Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı
Magazin Deniz Seki İrem Derici Demet Özdemir Mustafa Topaloğlu
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlkadım Belediyesi'nde 'HES Matik'li giriş dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:57:11. #1.15#
title