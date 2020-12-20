İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor
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İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor

20.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:21

İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ile birlikte boş kalan sokaklarda korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkayarak temizleyerek...

İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor

SAMSUN - İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ile birlikte boş kalan sokaklarda korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkayarak temizleyerek devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde belediye bünyesinde oluşturulan 30 kişilik korona virüsü yıkama ekibi, 10 yıkama tankeri birlikte özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklar her gece yıkanıyor.

Cadde ve sokaklarındaki yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ve kamelyalar özel solüsyonla dezenfekte eden temizlik işleri ekiplerini çalışmalarını yerinde inceleyen İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, "Başkanımızı Necattin Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda yıkama programımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurla yeni bir haftaya geçiş yapmasını sağlamak adına, salgının yayılmasını önlemek için periyodik olarak çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Salgınla mücadelede kentin her noktasında çalışmalar yürütüyoruz"

İlçe halkını sağlığı ve çevre temizliği için kolları sıvadıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

"Salgının başından bu yana belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Mesai saati gözetmeksizin ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Çalışmalarımıza korona virüsü ilçemizi terk edene kadar kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızdan da ricamız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarıdır."

İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor
İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor
İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor
İlkadım Belediyesi kısıtlamada da hizmete devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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