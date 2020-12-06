İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
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İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

06.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:09
İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında restoran, kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını besledi.

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında restoran, kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını besledi.

İki günlük sokağa çıkma yasağı ile neredeyse tüm iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların imdadına İlkadım Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler ilçedeki tüm beslenme noktalarına sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için kuru mama ve yiyecekler bıraktı.

"Korona virüsü tüm canlıların dengesini bozuyor"

Yeni tip korona virüsünün (Covid-19) sadece insana değil, doğada yaşayan bütün canlılara zarar verdiğine işaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sokağa çıkma yasağından dolayı sokak hayvanlarımızın yemek, mama arayışı içerisindeler. Bu noktada can dostlarımızı beslemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler sıcak evlerimizde otururken hayvanların aç kalması, vicdanen, ahlaken kötü bir durum. Sokak hayvanlarının da şefkate ve bakıma ihtiyaçları var. Maruz kaldığımız virüs belası görünüyor ki dolaylı yansımaları itibarıyla doğada yaşayan bütün canlılara zarar vermektedir. Elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Belediyemiz ekipleri düzenli olarak sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıyorlar. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum sokak hayvanlarını unutmasınlar. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtularak hem bizim hem de diğer canlıların rahatça hayatlarını sürdürebilecekleri günlerin gelmesini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı
İlkadım Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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