İlkadım Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

10.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:04

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi hastanın, hasta yatağı talebini aynı gün içeresinde değerlendirerek, hastanın konforlu bir yatağa kavuşmasını sağladı.



İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne kimliği ve hastalık raporlarıyla birlikte maddi durumu yetersiz bir vatandaş başvurdu. Hasta yatağına ihtiyacı olduğu yönünde başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşın yardımına Kadın Koordinasyon Merkezi koştu. Aynı gün içeresinde gelen talebi değerlendiren Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ve İlkadım Belediyesi, Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır'la birlikte verilen adresteki ihtiyaç sahibi hastayı ziyaret ederek hasta yatağını teslim etti.



İlkadım Belediyesi olarak yaptıkları her türlü hizmette ihtiyaç sahibi, engelli ve yaşlı vatandaşları asla ihmal etmediklerini ve onları düşünerek gece gündüz demeden özverili bir çalışmayla sosyal medya ve gazete haberleri ile hayırsever insanlara ulaşarak bu mutluluğu onlarla birlikte paylaşmak istediğini söyleyen İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Tamamen gönüllü insanlardan oluşan yardımsever insanlarımızla birlikte titiz bir çalışma yürüterek gerçek ihtiyaç sahiplerinin daha iyi şartlarda yaşamaları için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hayır Çarşısı ile ilçe sınırları içerisinde yaşayan engelli, yaşlı, hasta, muhtaç, vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Hayırseverlerden aldığımız tekerlekli sandalyeden, akülü engelli aracına, hasta yatağından, mobilya ve giysi gibi çeşitli yardımları veren el ile alan eli buluşturarak ihtiyaç sahibi insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu tür hizmetler bize çok büyük haz veriyor. Onları bir nebze mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA