İlkadım Belediyesi Fen işleri hummalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor
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İlkadım Belediyesi Fen işleri hummalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarına devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,"Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen işleri hummalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor
20.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:32

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmalarına devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş,"Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde birçok farklı ekiple gruplar halinde üst yapı çalışmalarını hava şartlarının da elverdiği ölçüde yoğun bir şekilde sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde bir çok noktada eş zamanlı çalışan İlkadım Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlkadım'ın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşanan eksikliklere anında müdahale ederek İlkadım'ı daha yaşanabilir bir kent olması adına kentin bir çok noktasında, aynı anda bakım ve yenileme çalışması başlattı. Bu kapsamda ekipler parke yol tamiri, kaldırım tamiri, yama asfalt, yol düzenleme gibi birçok konuda gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin güzel bir görünüme kavuşturulması için ilçenin dört bir yanında çalışıyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahları mesai saatinin başlamasıyla birlikte belediyenin Tepecik Mahallesi'nde bulunan şantiyesinde bir araya gelerek görev dağılımı gerçekleştiriyorlar. Görev dağılımının ardından mobil ekipler kentin belirli bir noktalarına doğru yola çıkarak eksikliklere anında müdahale ediyor.

"Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz"

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelere ayrım yapmaksızın herkese eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Demirtaş, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz program dahilinde ilçemizin tüm sokaklarında çalışmalarına devam ediyorlar. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmaların mahallelerde yaşayan vatandaşların takdirini kazanması da bizleri mutlu ediyor. İhtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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