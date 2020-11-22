İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
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İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti

22.11.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:54
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti

İlkadım Belediyesi korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte ilçenin cadde ve sokaklarını dezenfekte etti.

İlkadım Belediyesi korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte ilçenin cadde ve sokaklarını dezenfekte etti.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: "Sağlık Bakanlığımız, korona virüsünün ülkemizde salgın hastalık haline gelmemesi için bir takım önlemlere ihtiyaç duydu. Bakanlığımız tarafından açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik ve Sağlık İşleri ekipleri boş kalan caddeleri ve sokakları tazyikli su ile yıkama işlemi sonrası ortak kullanım alanlarında vatandaşların dokunacağı tüm noktaları dezenfekte ekibi dezenfekte etti.

İlk olarak hem personelin hem de iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar için, mesai sonrası belediye hizmet binasının her gün dezenfekte edildiğini söyleyen Başkan Demirtaş, "Hizmet binamızda her kata dezenfektanlar yerleştirildi. Günlük hayatın aksamaması için virüsün bulaşmasının önlenmesi adına ilçemizdeki camilerimize özel solüsyonlu yıkama ve el dezenfektasyon ünitesi yerleştirildi. Ayrıca pandemi dezenfekte ekibimiz okullar, kurslar, parklar, taksi ve otobüs durakları, toplantı salonları, sosyal tesisler, kamu kurum ve kuruluşları, eczaneler, alışveriş merkezleri ve halka açık yerleri sağlık kriterlerine uygun ilaçlarla dezenfekte etmeye devam ediyor" diye konuştu.

"İlçe halkımızın hizmetindeyiz"

İlçe halkının bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi, hem de birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ettiklerinin altını çizen Başkan Demirtaş, "İlkadım Kaymakamlığımız ile birlikte Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak, bu konuda halkımıza devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Vatandaşlardan kişisel hijyenlerine dikkat ederek, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İlçe halkının hizmetindeyiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti
İlkadım Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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