İLKADIM BELEDİYESİ BİRİMLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BELEDİYESİ BİRİMLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

18 TAKIM 216 OYUNCUNUN OYNAYACAĞI TURNUVANIN FİNALİ 7 OCAK'TA

İlkadım Belediyesi tarafından, çalışanlar arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu destekleyip geliştirmek için "Birimler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

Fen İşleri, Hukuk İşleri, İmar ve Şehircilik, İşletme İştirakler, Kentsel Dönüşüm, Kültür Sosyal İşleri, Makine Bakım ve İkmal, Mali Hizmetler, Sağlık İşleri, Spor İşleri, Ulaşım, Yazı İşleri, Zabıta Müdürlüğü birimleri tekli takım ile Özel Kalem ve Temizlik İşleri ikişerli takım halinde turnuvada katılıp mücadele edecek.

Toplam 18 takımın mücadele ettiği, yedeklerle birlikte 219 oyuncunun yer aldığı turnuva boyunca 4 grup halinde oynanacak müsabakada her grubun birinci ve ikincileri şampiyonluk turnuvasına devam edecekler, grup arası yapılacak müsabakalarda 4 çeyrek iki yarı final 1 de final maçı olmak üzere toplamda 40 karşılaşma yapılacak ve turnuva 7 Ocak' da sona erecek.

Bir hayli çekişmeli ve heyecanlı geçen organizasyonda açılış maçı Mali Hizmetler-Fen İşleri arasında gerçekleşti. Turnuvaya katılan belediye personeli, turnuvayı düzenleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ederek, söz konusu etkinliğin kendileri için oldukça faydalı olduğuna vurgu yaptılar. Turnuva hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yoğun çalışma ortamı içerisinde çalışanların stres atması ve personelin birlikte mücadele etme duygusunu geliştirmek amacıyla turnuvanın düzenlendiğini ifade etti.

"Birlik ve beraberliğimiz kuvvetlenecek"

Organizasyonda mücadele eden bütün takımlara başarılar dileyen Başkan Demirtaş, "Voleybol turnuvasını özelikle birimlerimiz arasındaki dostluğu, birliği, kaynaşma ve dayanışmayı daha da pekiştirmek, çalışanlarımızın ruhen ve bedenen daha sağlıklı şekilde olmalarını sağlamanın yanı sıra personelimize spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenledik. Turnuvamız, ilk günden renkli görüntülere sahne oluyor. Bu organizasyonun en güzel yanı tüm çalışanlarımızı bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesi oldu. Bu vesileyle, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyor, bu güzel tablo için bütün çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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