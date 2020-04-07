İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, Yerel

İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı 2,5 saat süren toplantıda 1 madde kabul edildi, 1 madde reddedildi Olağanüstü toplanan İlkadım Belediye Meclisi'nde görüşülen 2 maddeden 1'i kabul edilirken, 1'i de oy çokluğu ile reddedildi.

07.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:46
İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

2,5 saat süren toplantıda 1 madde kabul edildi, 1 madde reddedildi

SAMSUN - Olağanüstü toplanan İlkadım Belediye Meclisi'nde görüşülen 2 maddeden 1'i kabul edilirken, 1'i de oy çokluğu ile reddedildi. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

İlkadım Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, korona virüs tedbirleri kapsamında meclis salonundan daha büyük olan konferans salonunda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya girişte ellerini dezenfektan ile temizleyip, eldiven ve maske taktılar. Meclis üyeleri, başkan ve katipler aralarında mesafe bırakarak meclis toplantı pozisyonuna geçtiler.

Olağanüstü toplanan mecliste ilk gündem maddesi olan; "İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan İlkadım Belediyesi Hizmet Binası'nın bulunduğu arsa ve binasının yıkılması ve bu alana katlı otopark yapılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanması" maddesi görüşüldü.

Eski İlkadım Belediyesi binası ve arsası 5 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne kiralandı

Madde üzerine açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Gazi Belediye Binamızın benzin istasyonu yapılması durumu vardı. O işten vazgeçtik. Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski İlkadım Belediye Binası'nın olduğu yerde binayı yıkarak otopark yapmak istiyor. Biz de Büyükşehir'e o imkanı vermek adına maddeyi gündeme aldık. Biz de yapabilirdik ama onlardan böyle bir talep geldiği için de bunu dikkate aldık. Yapılacak protokolün ardından burası trampa verilebilir, bedeli ödenebilir ya da toplam maliyetinin 4'te 3'ü Büyükşehir'e 4'te 1'i bize şeklinde ortak işletilebilir. Bunlar protokolde belirlenir" dedi.

Başkan Demirtaş'ın konuşmasının ardından gündem maddesi komisyona havale edildi. Komisyonda görüşülen madde ile belediye binasının bulunduğu arsanın 5 yıllığına Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanmasına karar verildi. Meclise getirilen karar, oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.

6 milyonluk kredi talebi oy çokluğuyla iptal edildi

Mecliste görüşülen bir diğer madde ise, "Daha önceden işçilerin borçlarının ödenmesi için İller Bankası'ndan talep edilen 6 milyon TL'lik kredi kullanımının onaylanması ve kredinin çöp işlerinin verildiği şirketin borçlarının ödenmesinde kullanılması" maddesi mecliste görüşüldü.

Karar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Daha önce çalışanların alacaklarına karşılık İller Bankası'na teminat mektubu almak kaydıyla kredi talebinde bulunmuştuk. Bu zaman alınca bu kez talebimizi özel bankadan temlik yapmak suretiyle kredi kullanıp, personellerin alacaklarını ödemiştik. Çalışanların 6 milyonluk alacağını ödedik fakat bu arada İller Bankası'ndan talep ettiğimiz 6 milyon TL, genel müdürlük tarafından onaylandı. Böyle olunca biz de bunu değerlendirmek adına temizlik işlerimizi yapan firmanın belediyemizden 6 milyon TL civarında alacağı vardı. Bu krediyle onu ödemeyi istedik. Böyle olursa bir hesap yaptık 4 milyon TL'lik bir tasarruf elde etmiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından madde komisyonda tartışıldı. Cumhur İttifakı kanadı "Borç ile borç ödenmez ve daha önce yapılan şirket sözleşmesi gereği hukuka aykırı alanlar olabilir" gerekçeleri ile kredi talebine ret oyu verdi.

Komisyonun karşı kararının okunmasının ardından mecliste oynanan madde 18 ret, 15 kabul oyu alarak meclisten geçmedi.

İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Kaynak: İHA

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İlkadım Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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