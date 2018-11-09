İlka Şekerleme Paris'te

Bursa'nın Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markalarıyla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, Paris Sial Fuarı'nda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sundu.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sektör fuarlarına düzenli olarak katılan İlka Şekerleme, dünyanın dört köşesinde Bursa'ya özgü kestane şekerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün, Fransa'nın başkenti Paris'te 21/25 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı'na (SIAL-Salon International de L'Alimentation) Cardelion markası ile bu yıl 6. kez katılarak dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen müşterilerine Bursa kestane şekerini tattırdıklarını belirtti.

SIAL Paris Fuarı'nın 2 yılda bir düzenlendiğine ve dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olduğuna işaret eden Mümin Akgün, gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörlerinin bir araya geldiği, 155 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuarda, Türkiye'nin katılımcı firma sayısı açısından 109 ülke içinde Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra 4. sırada yer aldığını ve Bursa'dan kestane şekeri üreticisi olarak katılan tek firma olduklarını ifade etti. Stantlarında 20'inin üzerinde ürünü Cardelion markasıyla sergilediklerini söyleyen Akgün, "2 yılda bir yapılan ve 6. kez katıldığımız SIAL Paris'in yanı sıra, Fransa'da 2 yılda bir yapılan diğer bir fuar olan Paris Eurapain (Avrupa Pasta ve Şekerleme Fuarı)'na toplam 4 kez katıldık. Böylece gıda ve şekerleme fuarlarının kalbinin attığı Paris'te 10. kez fuara katılmış olduk. Dünyada düzenlenen sektörümüzle ilgili fuarlara düzenli olarak katılarak Bursa'yı ve kestane şekerimizi tanıtıyoruz" dedi.

İlka Şekerleme Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir de dünya kestane şekeri piyasasının Fransız firmalarının elinde bulunduğunu belirterek, Fransızların 'Marrons Glacés' ismini verdikleri ürünün kestane lezzetinden uzak olduğunu ve çok fazla şekerli söyledi. Bütün dünyada çok şekerli ürünlere olan ilginin azaldığını bu sebeple Türk usulü kestane şekerinin geleceğinin dünya pazarlarında önünün daha açık olduğunu aktaran Özdemir, "Türkiye'de ürettiğimiz klasik kestane şekerimizi biraz daha geliştirilerek Fransa'nın pazarına girme yönünde çok yararlı görüşmeler yaptık. Sadece Avrupa firmaları ile değil, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu firmaları ve Afrika ülkeleri ile de görüşmeler yaptık. Ancak bu yılki fuarda ziyaretçi sayısında önceki fuarlara göre azalma olduğunu tespit ettik. Bu durum dünya üzerindeki ekonomik durgunluğun bir yansıması olarak kabul ediyor, bu durgunluğu aşabilmek için firma olarak kaliteli üretmeye ve ürünlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA