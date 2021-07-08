İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den
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İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den

İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme kursuna katılan çocuklara ilk dersi, yüzme antrenörü de olan Başkan Ertuğrul Çetin verdi.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme kursuna katılan çocuklara ilk dersi, yüzme antrenörü de olan Başkan Ertuğrul Çetin verdi.

Normalleşme takvimi ile birlikte yeniden hizmete açılan ve hava sıcaklığının etkisini artırdığı bu dönemde yüzme havuzu, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her sene çocuklara ilk yüzme dersini veren ve kendisi de yüzme antrenörü olan Başkan Ertuğrul Çetin, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan ve kademeli normalleşme döneminde yeniden hizmet vermeye başlayan Pursaklar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuz'unda yüzme kurslarına start verdi.

Havuzda öğrencilere yüzmenin önemi ve faydalarını anlatarak dersine başlayan Başkan Çetin, kendisini can kulağı ile dinleyen kursiyerlere yüzme tekniklerinin püf noktalarından bahsederek, eğlenirken nasıl usta bir yüzücü olunabileceğine de değindi.

"İlk ders suyu sevmek"

Tüm hijyen koşullarına uyularak Kapalı Yüzme Havuzu'nda kursların başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Uzunca bir aradan sonra yüzme kurslarımız bugün başladı. Yüzme kurslarımıza da yoğun bir ilgi var. Çocuklarımız yüzme öğrenmek istiyorlar. Çocuklarımız için gönüllerince eğlenebildikleri ve yüzme öğrenebildikleri bir yaz tatili geçirmeleri için havuzlarımızın kapılarını sonuna kadar onların hizmetine açtık. Ders vermeyi bende özlemişim. İlk ders suyu sevmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den
İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den
İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den
İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den
İlk yüzme dersi Başkan Çetin'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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