(İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti
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(İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti

(İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti
09.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:04

GAZİANTEP'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni, Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Marmaray'dan geçişini tamamladı.

GAZİANTEP'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni, Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Marmaray'dan geçişini tamamladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurt içi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı. Bakan Karaismailoğlu saat 22.36'da perona gelen trenin makinist bölümüne binerek Kazlıçeşme istasyonuna gitti. 22.40'da Söğütlüçeşme'den hareket eden tren Kazlıçeşme istasyonuna ise 23.04'de vardı. Kazlıçeşme İstasyonun ilk geçiş yapan yurt içi yük trenin için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu akşam tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Yurt içi ilk yük treninin Marmaray'dan geçerek Çorlu'ya ulaşacak. 1200 ton ağırlığındaki tren 16 vagondan oluşuyor, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıyor. Anadolu'dan alınan yükün Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir şekilde taşınacak. Anadolu'dan Tekirdağ'a götürülecek yükler daha önce trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında kara yoluyla Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılıyordu. Bundan sonra yükler Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'dan kesintisiz olarak geçecek. Yurt içindeki yük trenlerimizi de artık Marmaray'dan geçirmeye başlıyoruz bu akşam itibarıyla. Demir yolunda 17 yıldan beri ciddi atılımlar atıldı. Daha önce Bakü-Tiflis-Kars hattı açıldı. Geçen hafta da Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Samsun-Sivas hattı işletmeye alındı" dedi. 

"DEMİR YOLU YATIRIMLARIMIZ HIZLA İLERLİYOR"

Bakan Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı tren yatırımları devam ediyor. Bu yıl içerisinde Ankara-Sivas hızlı tren hattını hizmete almaya çalışıyoruz. Ankara-İzmir hattında çalışmalar sürüyor. Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Adana, Mersin gibi ülkemizin her yerinde demir yolu yatırımlarımız hızla ilerliyor. Biliyorsunuz kasımda Pekin'den kalkan yük trenini orta koridoru kullanarak Avrupa'ya geçirmiştik. İlk yurt dışı yük taşımacılığını yapmıştır" diye konuştu. 

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, "Uluslararası taşımacılık faaliyetinin devamı gelecek mi?" şeklindeki soruya "Hazırlıklarını yapıyoruz. Yurt dışı trenlerimizde yine orta koridoru kullanarak hazırlıkları devam ediyor. Yakın zamanda yine onları da burada karşılayacağız inşallah" yanıtını verdi. "Samsun-Sivas demiryolu hattında deneme sürüşleri başladı. Bunun yolculu seferlerini görebilecek miyiz?" şeklindeki soruya ise Bakan Karaismailoğlu, hazırlıkların sürdüğü cevabını verdi. Bakan Karaismailoğlu açıklamalarının ardından treni Çorlu'ya yolcu etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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