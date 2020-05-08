İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti (1)

Gülseli KENARLI-Halili YILMAZ-Harun UYANIK-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.