İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti (1)
08.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:01
Gülseli KENARLI-Halili YILMAZ-Harun UYANIK-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.
Gülseli KENARLI-Halili YILMAZ-Harun UYANIK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler burada trene binerek yola çıktı. Tren, saat 22.40 sıralarında Marmaray'dan geçti.
Kaynak: DHA