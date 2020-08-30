İlk yerli sonda roketi uzayda
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İlk yerli sonda roketi uzayda

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından hazırlanan klip İlk yerli sonda roketi uzayda ANKARA - MUFS Projesi kapsamında milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi 130 km irtifaya çıkarak, uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 km çizgisini aştı.

30.08.2020 20:48 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:52

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından hazırlanan klip İlk yerli sonda roketi uzayda

ANKARA - MUFS Projesi kapsamında milli teknolojilerle fırlatılan ilk yerli sonda roketi 130 km irtifaya çıkarak, uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 km çizgisini aştı.

İlk yerli sonda roketi uzayda

Kaynak: AA

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