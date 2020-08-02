İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu
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İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu

İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu -1936 yılında Nuri Demirağ tarafından üretilen ve ikinci yerli Türk savaş uçağı olan Nu D.

02.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:00

İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu

-1936 yılında Nuri Demirağ tarafından üretilen ve ikinci yerli Türk savaş uçağı olan Nu D.36 Eğitim ve Avcı Uçağının maketi Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkta sergilenmek üzere hazır

SİVAS - 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından üretilen ve ikinci yerli Türk savaş uçağı olan Nu D.36 Eğitim ve Avcı Uçağının maketi Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkta sergilenmek üzere hazır.

Türk havacılığının mimarlarından olan Sivaslı Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapılan ikinci savaş uçağımız Nu D.36'nın maketi Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkta sergilenmek üzere, yine bir Sivaslı Nuh Özçelik tarafından hazırlandı. 7/1 oranında küçültülen maket aslına uygun olarak hazırlandı. Bir ayda tamamlanan maketin gövde uzunluğu 96 santimetre kanat genişliği ise 110 santimetre uzunluğa sahip.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özçelik, askerde paraşütçü olduğu için uçaklardan etkilendiğini belirtip "Sivas'ımızın Divriği ilçesinden olan Nuri Demirağ yerel ve milli değerimizdir. 1936 yılında yapmış olduğu Nu D.36 eğitim ve avcı uçağının burada maketlerini yapmaktayız. Ben uçaklardan askerlikte etkilendim paraşütçü olduğum için orada gökyüzüne aşık oldum kuşları, uçakları incelemeye başladım. Havada gördüğüm uçakların yapısını inceledim. Havada hangi uçağı görürsem görüyüm hemen kafadan planını projesini çizer, uygular yaparım" dedi.

Müzede yerini alacak

Özçelik 1 ayda tamamlanan maketin yakın bir tarihte müzede yerini alacağını ifade edip, "Yaklaşık 1.5- 2 ay önce Ankara Polatlı'daki Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın müdürlüğünden beni aradılar. Park müdürlüğünün müzesinde sergilenmek üzere bir Nu D.36 model uçak yapmamı istediler. Aslına uygun olarak ahşaptan 1936'da nasıl yapıldıysa onu bir bölü yedi ölçekli olanını bu atölyede yaptım. Uçağımızın ufak tefek eksikliklerini tamamladık. Şuanda uçağımız Ankara'daki müzede yerini almak için hazır. Yapımı yaklaşık 1 ay sürdü. Uçağımızın üst kanadı 110 cm, alt kanadı 110 cm, gövde uzunluğu 96 cm'dir, aslına uygun olarak yapılmıştır, tamamen ahşaptır, kanatları 1936'da yapıldığı gibi bez ile kaplanmıştır, o zamanlar metal kullanmıyorlardı sadece motor ve iniş takımları metaldir diğer tüm yerleri ahşaptır, kanatları da bezle kaplanmıştır. Her zaman bunu severek yaptım, bu benim hobim, evimde, balkonumda, okulumda her yerde aklımda uçak var başka bir şey yok" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı 1924 yılında Vecihi Hürkuş tarafından Vecihi-K-6 ismi ile üretilmiştir. Nu D.36 ise 12 yıl sonra Nuri Demirağ tarafından üretildi. Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı ise 1938 yılında yine Nuri Demirağ tarafından üretilmişti. Siyasi nedenlerle yerli üretim engellenmiş ve o yıllarda havacılık sanayisindeki atılımların gelişmesi engellenmişti.

İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu

Kaynak: İHA

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