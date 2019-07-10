İlk Yerli Otonom Araç, İstanbul'da Trafiğe Çıkmaya Hazırlanıyor

Yakın gelecekte araç kullanma zahmetini ortadan kaldıracak ve trafik sorununu çözecek teknoloji olan otonom sürüş teknolojisi, ülkemizde de ilk adımlarını atmaya başladı. Gücünü Türk mühendislerden almasının yanı sıra dünyanın en büyük otomotiv mühendislik firmalarından olan AVL, çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, yerli sürücüsüz aracın test sürüşü safhasına geldiğini ve testlerin başladığını belirtti.

Dr. Serkan İmpram, aracın kontrol mekanizmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Aracın nasıl çalışacağından bahseden İmpram'ın ifadeleri şu şekilde oldu:

"İstanbul'daki Ar-Ge merkezlerimizde Türk mühendislerimiz tarafından otonom sistemleri geliştirilen araç, hibrit-elektrikli bir model. Bununla birlikte, geliştirdiğimiz sistem pek çok farklı araç türüne de uygulanabilecek özellikte ve seviyede. Uluslararası güvenlik standartlarına göre geliştirdiğimiz otonom araç, ilk olarak L2 seviyesinde testlere başlayacak. Araçla herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan otoyolda sürüş yapılabilecek. Direksiyon, hızlanma ve yavaşlama kontrolü araç üzerine yüklediğimiz akıllı algoritmalar sayesinde araç tarafından yönetilecek. Aynı zamanda otobanda seyir halindeyken kendi kendine virajlı yollarda dahi şeridini koruyabilecek."

Otonom araçları insanlardan ayıran şey, tepki sürelerinin çok daha kısa olması. Ayrıca araçlar, çok daha kesin hesaplamalarla yolculuk edebiliyor. Yine de otonom araçlara dair insanların duyduğu en büyük endişe, trafik kurallarına uyma ve yayalarla uyumlu olmak. Bu konuda da bir açıklama getiren İmpram, "Kullanıcı müdahale etmeden araç, trafik kurallarına uyacak. Hız sınırına uygun şekilde şeridini koruyacak ve önüne çıkacak araçların hızına göre kendi hızını güvenli bir mesafeden takip edecek şekilde ayarlayabilecek."

"Gerektiğinde şerit değiştirme, herhangi bir problem olduğunda aracı güvenli şekilde kenara çekmek gibi daha ileri gelişmiş fonksiyonlar eklenerek kontrol, yapay zekaya bırakılacak. Eklenecek yeni özelliklerle tüm kararlar, geliştirilen otonom fonksiyonlarca alınıp uygulanabilmesi sağlanacak ve her koşulda güvenli bir şekilde çalışan tam otomatik bir sürüş mümkün hale gelecek" dedi.