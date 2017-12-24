İlk Yarının Lideri Başakşehir

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov ortasını yaptı. Arka direkte Trezegeut'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



3. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla Mossoro buluştu. Mossoro'nun içeri çevirdiği topa altıpas önünde Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



14. dakikada Pavelka'nın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Trezeguet'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



34. dakikada sağ kanattan Popov'un içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



43. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Veysel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



48. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



70. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei'ın yaptığı ortada arka direkte Mossoro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1



75. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.



84. dakikada Ben Youssef'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Trezehuet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan oyuna geri döndü.



KÜNYE



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx



Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx, Sadiku xx, Pavelka xx (Neumayr dk. 78 x), Murillo xx (Rangel dk. 73 x), Mensah xx, Trezaguet xx, Eduok xx



Yedekler: Kadem Burak, Abdullah Durak, Hasan Bilal, Ahmed İldiz, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Attamah xx, da Costa xx, Clichy xx, Emre xx (Tunay dk. 75 x), Gökhan İnler xx, Visca xx (İrfan Can dk. 74 x), Kerim xx, Mossoro xx, Adebayor xx (Mevlüt dk. 85 ?)



Yedekler: Mert, Mehmet Batdal, Elia, Napoleoni, Mahmut, Uğur, Alparslan Erdem



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Visca (dk. 3), Mossoro (dk. 70) (Medipol Başakşehir), Veysel (dk. 43) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Mensah, Ben Youssef, Eduok (Kasımpaşa), İrfan Can (Medipol Başakşehir)



(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)