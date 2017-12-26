'İlk Yarının Kahramanı'

Ligin ilk yarısının tamamladığı Süper Lig için Fransa'nın saygın gazetesi L'Equipe, Türkiye'ye özel bir derleme yaptı. Süper Lig'i 3 sayfa halinde değerlendiren L'Equipe, Süper Lig'deki Fransız yıldızları mercek altına aldı.

Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena ve Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'in ön plana alındığı özel değerlendirmede eski Beşiktaşlı Pascal Nouma'nın da bir röportajı bulundu. Öte yandan, Başakşehir'de Gael Clichy, Yeni Malatyaspor'dan Boutaib ve Antalyaspor'dan Samir Nasri ile Menez hakkında bir değerlendirme yapıldı.

Valbuena'nın öne çıkarıldığı sayfada Herve Penot imzalı bir makale yayımlandı. Penot'nun analizinde, "Valbuena'nın yeni evi Fenerbahçe. Marsilya ve Lyon'un eski futbolcusu, kısa sürede Fenerbahçe ve Türkiye'deki hayatına adapte oldu. Valbuena, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'nin kahramanı olarak tamamladı. Karabükspor maçına asist ve golüyle damga vuran eski Marsilya ve Lyonlu yıldız, son Konyaspor maçında da Mehmet Topal'a çok güzel bir gol pası gönderdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın taktik sisteminde zaman zaman yer bulmada sıkıntı yaşasa da herhangi bir adaptasyon sorunu bulunmuyor. Zaman zaman da bireysel yetenekleriyle sivriliyor" ifadeleri yer aldı.

Yazının detayında Pascal Nouma'nın da Valbuena için bir değerlendirme yazısı dikkat çekti. Benzer şekilde Gomis için de övgü dolu sözler sarf edilerek, Galatasaray'ın lokomotifi olduğu belirtildi.

'Türkiye'de para çok'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Türk futboluna Fransızların niye çok rağbet ettiğini yazdı. Nouma, Türkiye'deki maddi şartların iyiliğinden bahsederek, "10 yıl önce benim kazandığımdan 4-5 kat daha fazla para alıyorlar, bu net para. Eskiden İngiltere'ye giderlerdi ama şu anda Türkiye'ye geliyorlar. 2000'de aylık net 90 bin euro kazanıyordum. Şu andakiler ise 250 bin, 300 bin, 400 bin ya da daha fazla kazanıyor. Yani Türkiye'nin neden daha ilgi çekici olduğu ortada. Ayrıca Türkiye tesis olarak da üst düzey imkanlara sahip. Antrenman tesisleri, oteller, restoranlar. Ben ilk geldiğimde her şey çok daha farklıydı. Antrenman tesisleri eskiydi. Fakat yöneticiler Türk futbolunu geliştirmek için gönüllüler ve bunu da iyi yapıyorlar" dedi.

]

]

]