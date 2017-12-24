İlk Yarıdan Gol Çıkmadı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı. 20. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



26. dakikada Okay'ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defans çarparak kornere gitti.



27. dakikada sağ kanatta bulunan Poko'nun pasında İlhan'ın ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.



45+4. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kaleci Onur'dan seken topa Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.



---KÜNYE---



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Volkan Narinç xx



Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Osman xx, Barış xx, Gaman xx, Ibanez xx, Ceyhun xx, Poko xx, Skulason xx, İlhan xx, Serdar xx, Yatabare xx



Yedekler: Rybka, Tayyip Talha, Kerim, Hakan, İshak, Traore, Bliznichenko



Teknik Direktör: Levent Açıkgöz



Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan xx, Mustafa xx, Mas xx, Okay xx, Onazi xx, Yusuf xx, Abdülkadir xx, Olcay xx, Burak xx



Yedekler: Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Hüseyin, Sosa, Volkan Şen, Bero, N'doye, Rodallega



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Sarı kart: İlhan (Kardemir Karabükspor)



(İHA)