İlk yarıda tek gol var TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarı İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada Erkan Zengin'in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı. 28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen'in şutu yan ağlarda kaldı. 36. dakikada Ramazan Civelek'in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur'un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi. 40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1 45+1. dakikada Sinan Kurt'un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. Stat: Eryaman Hakemler: Cüneyt Çakır x, Mustafa Emre Eyisoy x, Tarık Ongun x Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tarık Çamdal xx, Rassoul xx, Mitrovic xx, Mehmet Uslu xx, Hasan Kılıç xx, Tevfik Altındağ xx, Erkan Zengin xx, Sinan Kurt xx, Volkan Şen xx, Mehmet Akyüz xx Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba, Kone, Berk Yıldız Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Alparslan Erdem xx, Attamah xx, Ndao xx, Çağrı Ortakaya xxx, Sabo xx, Darri xx, Sobiech xx Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Emeghara, Engin Bekdemir, Koray Altınay, Yalçın Ayhan, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir Teknik Direktör: Atılay Canel Gol: Çağrı Ortakaya (dk. 40) (Fatih Karagümrük) Sarı kart: Tarık Çamdal (Adana Demirspor) (Yunus Emre Kartal - Cem Geçim - Süleyman Cenk İdaye/İHA) Kaynak: İHA