İlk Yarıda Gol Yok

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya konuk oluyor. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Payet'in ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.



12. dakikada Ömer Ali orta sahada kaptığı topu uzun pasla ileride bulunan Malik Evouna'ya gönderdi. Ceza sahasına giren Evouna'nın iki savunma oyuncusunu geçerek sağ ayağıyla çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.



26. dakikada Skubic'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Pele'de kaldı.



30. dakikada Thauvin'in sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortasında kaleci Serkan ayağıyla müdahale ederek topun Payet'in önüne gelmesini engelleyerek uzaklaştırdı.



---KÜNYE---



Stat: Velodrome



Hakemler: Gediminas Mazeika xx, Vytautas Simkus xx, Vytenis Kazlauskas xx



Olimpik Marsilya: Pele xx, Amavi xx, Rolando xx, Rami xx, Sakai xx, Sanson xx, Luiz Gustavo xx, Kamara xx, Payet xx, Germain xx, Thauvin xx



Yedekler: Escales, Ocampos, Sarr, Evra, Sertic, Lopez, Zambo Anguissa



Teknik Direktör: Rudi Garcia



Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Moke xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Mehdi xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx, Musa Araz xx, Fofana xx, Malik Evouna xx



Yedekler: Abdülaziz, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Milosevic, Ezekiel, Filipovic



Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay



Sarı kartlar: Ali Turan, Ferhat, Musa Araz (Atiker Konyaspor)



(H.İbrahim Parlak / İHA)