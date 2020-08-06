İlk yarıda gıda ve tarımdan 10 milyar dolarlık ihracat
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlk yarıda gıda ve tarımdan 10 milyar dolarlık ihracat

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Veri Paneli'ne göre, 2020'nin ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 10,15 milyar dolar ihracat, 8,74 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

İlk yarıda gıda ve tarımdan 10 milyar dolarlık ihracat
06.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:56

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Veri Paneli'ne göre, 2020'nin ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 10,15 milyar dolar ihracat, 8,74 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'nin sonuçları açıklandı.

TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, 2020 yılının ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 10,15 milyar dolar ihracat, 8,74 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

Haziranda ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artarak 1,68 milyar dolara yükseldi. Gıda ve tarım ürünleri ihracatının yılın ilk yarısında 10 milyar dolar çıtasını aşması, sektörün net ve güçlü ihracatçı konumunu yeniden gösterdi.

İhracat birim değeri 2020'nin ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 1.071 dolar/ton olarak gerçekleşirken, ithalat birim değeri yüzde 2,1'lik düşüşle 515 dolar/ton olarak gerçekleşti. İhracat birim değerinin artması ve ithalat birim değerinin düşmesi, sektör açısından olumlu bir gösterge olarak kabul edildi.

Dış ticarette en yüksek hacimli ürünler

İlk yarıda ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık içi, un ve makarna olurken, bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturdu.

En çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla buğday, soya fasulyesi ve ayçiçeği yağı oldu. Bu ürünler toplam ithalatın yaklaşık yüzde 22,5'ini oluşturdu.

En çok ihracat yapan sektörler

İlk yarıda dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde, sert kabuklu meyveler, yaş meyve, şeker ve şekerli mamuller, bitkisel yağ, kuru meyve/sebze, en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. İhracatın yüzde 40,6'sı, bu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Hayvan yemi, bitkisel yağ, un, kakao ve çikolata, tütün ve mamulleri ise aynı dönemde en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ithalatın yüzde 60,7'si, söz konusu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

İhracatın arttığı ve azaldığı sektörler

İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değer olarak en fazla artıran sektörler sert kabuklu meyveler (174 milyon dolar artış) ve yaş meyve (161 milyon dolar artış) sektörleri olurken, bunları bitkisel yağ (153 milyon dolar), baklagil (97 milyon dolar) ve makarna (85 milyon dolar) izledi.

İhracatın en çok gerilediği sektörler ise un (90 milyon dolar düşüş), yumurtacılık (55 milyon dolar), hayvan yemi (46 milyon dolar), süt ve süt ürünleri (44 milyon dolar) ve balıkçılık ve su ürünleri (37 milyon dolar) oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre 2020'nin ilk 6 ayında ithalatı en çok artan sektörler 193 milyon dolar artış ile bitkisel yağ, 149 milyon dolar ile makarna, 138 milyon dolarla baklagil olarak belirlendi.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2020'nin ilk 6 ayında makarna sektörü ithalatı yüzde 125,2 artış gösterdi.

İthalatın en çok düştüğü sektörler canlı hayvan ticareti (139 milyon dolar), sebze (66 milyon dolar), tütün ve mamulleri (61 milyon dolar) olarak kaydedildi.

Dış ticarette öne çıkan ülkeler

İlk yarıya ait dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde, en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 1 milyar 405 milyon dolar ile Irak, 812 milyon dolar ile Almanya ve 590 milyon dolar ile Rusya şeklinde sıralandı.

Söz konusu 3 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 27,7'sini oluşturdu. Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, tavuk eti, konserve domates, Almanya için fındık içi, ambalajlı fındık ve kiraz, Rusya için de şeftali, domates ve mandalina olarak kayıtlara geçti.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, en fazla ithalat yapılan ülkeler 1 milyar 645 milyon dolar ile Rusya, 816 milyon dolar ile Brezilya ve 520 milyon dolar ile Ukrayna oldu. Bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 34,1'ini oluşturdu.

Rusya'dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği olurken, Brezilya'dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, kahve, tütün, Ukrayna'dan yapılan ithalatta ise buğday, dane mısır ve soya fasulyesi öne çıktı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Politika
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Ekonomi
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Ekonomi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı Spor
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne dürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne dürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Murat Kurum Deniz Demir Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: İlk yarıda gıda ve tarımdan 10 milyar dolarlık ihracat - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 15:44:43. #1.14#
title