İlk yarıda 2 gol var
Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı lacivert-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Thiam'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
39. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Pavelka xx, Aytaç xx, Yusuf xx, Mame Thiam xxx, Hajradinovic xxx, Koita xxx
Yedekler: Muratcan Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Sadiku, Quaresma, Gohou, Jorge Fernandes, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Medipol Başakşehir: Volkan x, Caiçara xx, Ponck xx, Mehmet Topal xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay Özcan xx, Visca xx, Elia xx, Aleksic xx, Guldbrandsen xx
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Clichy, Epureanu, İrfan Can, Demba Ba, Mahmut, Crivelli, Uğur, Skrtel, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Koita (dk. 9 ve 27)
Sarı kart: Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA