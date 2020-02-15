İlk yarıda 2 gol var
Süper Lig'in 22. hafta maçında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 22. hafta maçında Konyaspor evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada orta alanda gelişen Göztepe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın vurduğu şut, direğe çarparak oyun alanına döndü.
26. dakikada Konyaspor'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Shengelia'nın şutunu kaleci Göktuğ kurtardı.
34. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kontrol eden Ömer Ali'nin vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada sağ kanatta gelişen Göztepe atağında, ceza sahası içinde Castro'nun verdiği pas ile topa sahip olan Serdar'ın şutu ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan xx, Alparslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu
Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Uğur xx, Skubic xx, Guilherme x, Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia xxx, Milosevic xx, Ömer Ali xxx, Bajic xx
Yedekler: Ertuğrul, Volkan, Hurtado, Amir, Alper, Mak, Şener, Ferhat, Daci, Thuram
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Göztepe: Göktuğ xx, Alpaslan xx, Titi xx, Gassama xx, Erkan xx, Castro xxx, Soner xx, Serdar xxx, Napoleoni xx, Halil xx, Kamil xx
Yedekler: Eren, Mora, Costa, Silva, Tripic, Yalçın, Jerome, Schwechlen, Deniz, Murat
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Ömer Ali (dk. 34) (Konyaspor), Serdar (dk. 39) (Göztepe)
Sarı kart: Guilherme (Konyaspor)
(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar - Ramazan Çetin/İHA)