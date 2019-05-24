İlk yarıda 2 gol var
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ortasında ceza sahasında Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 31. dakikada Ozan'ın pasında sol taraftan Efecan'ın şutu üstten auta çıktı.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ali Saygın Ögel xx, Deniz Caner Özaral xx Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Mahmut xx, Kudriashov xx, Clichy xx Gökhan xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Visca xx, Elia xx, Bajic xx Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic, Soner, Robinho Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı Alanyaspor: Ufuk xx, Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Cenk Ahmet xx, Ceyhun xx, Ozan xx, Villafanez xx, Efecan xx, Fernandes xx, Cisse xx Yedekler: Haydar, Baiano, Emre, Hasan, Joel Obi, Taha Teknik Direktör: Sergen Yalçın Goller: Visca (dk. 6) (Medipol Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (A. Alanyaspor)
(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)