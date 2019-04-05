İlk Yarıda 2 Gol Var

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ortasında Doukara'nın gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1 14. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Amilton kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın sağındaki kale direğine çarptı. Oyun alanına dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 22. dakikada gelişen Trabzonspor atağından sağ taraftan topla buluşan Olcay'ın pasında arka direkteki Nwakaeme boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-1 36. dakikada Antalyaspor savunmasının uzun gönderdiği topta, Doukara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen taca gönderdi. 42. dakikada Abdulkadir Ömür ceza sahası içi sol çaprazından meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Olcay'ın vuruşunda ise top kaleci Boffin'de kaldı.

Stat: Medical Park Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen x, Hosseini x, Ibanez x, Sosa x, Abdulkadir Parmak xx, Olcay xx, Yusuf Yazıcı x, Nwakaeme xx, Ekuban xx Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Toure, Batuhan Artaslan, Pereira, Abdulkadir Ömür, Koray Kılınç Teknik Direktör: Ünal Karam Antalyaspor: Bofin x, Nazım x, Celustka x, Diego Angelo x, Cissokho x, Zeki x, Amilton xx, Charles x, Hakan Özmert xx, Fredy x, Doukara xx Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole, Doğukan, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Harun, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA