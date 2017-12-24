İlk Yarıda 2 Gol

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, yeni teknik direktörü Fatih Terim'in ilk maçında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Maicon'un Castro'yu düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını Jahovic kullandı. Jahovic, topu ve Muslera'yı farklı köşelere gönderdi. 0-1



11. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı top Gomis'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto gole izin vermedi.



19. dakikada Gomis'le verkaç yaparak ceza sahası içine giren Rodrigues düzgün bir vuruş yaparak beraberliği getiren isim oldu. 1-1



24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, rakibini çalımlayıp plase bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.



27. dakikada Rodrigues ceza sahası içindeki Gomis'e bıraktı. Bu futbolcu müsait pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Beto gole izin vermedi.



KÜNYE



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx



Galatasaray: Muslera xx, Denayer x, Serdar xx, Maicon xx, Linnes x, Ndiaye xx, Fernando xx, Feghouli xx, Belhanda xx, Rodrigues xxx (Yasin dk. 41 ?), Gomis xxx



Yedekler: Eray, Ahmet, Tolga, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Latovlevici



Teknik Direktör: Fatih Terim



Göztepe: Beto xx, Sabri xxx, Peybernes xx, Kosanovic xx, Tanju xxx, Selçuk xxx, Rotman xx, Gouffran xx, Castro xxx, Halil xxx, Jahovic xxx



Yedekler: Günay, Emre, Schwechlen, Ghilas, Scarione, Elessa, Doğanay, Enes, Tayfur, Ömer



Teknik Direktör: Tamer Tuna



Goller: Jahovic (dk. 9 pen.) (Göztepe), Rodrigues (dk. 19) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Muslera, Maicon, Fernando (Galatasaray)



(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)