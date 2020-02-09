İlk yarı sessiz bitti
Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.
32. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Birinci xx, Mustafa İlker Coşkun xx
DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Barış x (Claudemir dk. 10 xx), Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Ziya xx, Fernando xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Papp, Camara, Yasin, Armin, Furkan, Ali
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Alexandru xx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx, Visca xx, Demba Ba xx, Elia xx, Crivelli
Yedekler: Volkan, Gulbrandsen, Muhammet, Aziz, Uğur, Skrtel,Berkay,Okechukwu,Gökhan,Aleksic
Teknik Direktör: Okan Buruk
(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz - Bora Kara/İHA)