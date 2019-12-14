İlk yarı sessiz bitti
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İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk ediyor.

14.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:05
İlk yarı sessiz bitti

Süper Lig'in 15. haftasında , taraftarı önünde 'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Sedat Ağçay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Mariano, ceza sahası içinde 'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Korcan topu kornere gönderdi.

22. dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında topu kapan Lemina uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Babel'in pasında Falcao ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano'nun sağdan yaptığı ortada Feghouli ceza sahası içinde yükselip kafayı vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Mehmet Kısal xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Feghouli x, Belhanda x, Lemina xx, Ömer xx, Babel x, Falcao xx

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx, Alihan xxx, Kulusic xxx, Pazdan xx, Pinto xx, Kitsiou xx, Sedat xx, Faty xx, İlhan xx, Orgill xx

Yedekler: Furkan, Scarione, Mahmut Akan, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Abro, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Alper Önal, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Sarı kartlar: Faty, Cebrail, Orgill (Ankaragücü), Babel (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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