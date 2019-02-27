İlk Yarı Sessiz Bitti
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 16. dakikada Deniz'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas'ın şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı. 35. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi. 42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan'ın ortasında ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Bornova Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Deniz Caner Özaral xx Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Deniz xx, Ghilas xx Yedekler: Göktuğ, Borges, Halil, Gouffran, Ngando, Gassama, Grillo, Yalçın, Jerome, Erol Hakan Teknik Direktör: Tamer Tuna Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sincere xx, Mustafa xx, Bülent xx, Murat Yıldırım xx, Guilherme xx, Ahmed xx, Aleksic xx,, Barış xx, Eren xx Yedekler: Farnolle, Seref, Ömer, Pereira, Murat, İsmail, Buğra, Dia, Hüseyin, Berkan Teknik Direktör: Erol Bulut Sarı kartlar: Tayfur (Göztepe), Ahmed (Evkur Yeni Malatyaspor)
(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)