İlk yarı Konyaspor'un üstünlüğüyle bitti
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Fenerbahçe, Konyaspor, Güncel

İlk yarı Konyaspor'un üstünlüğüyle bitti

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

14.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:30
İlk yarı Konyaspor'un üstünlüğüyle bitti

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında top Fenerbahçe savunmasından döndü. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Ok xx

Konyaspor: Mahmut Ertuğrul xx, Selim x, Uğur xx, Skubic xxx, Guilherme xx, Jonsson xx, Milosevic xx, Amir xx, Shengelia xx, Ömer Ali xxx, Bajic xxx

Yedekler: Mücahit Atalay, Ali, Alper, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Hurtado, Mak, Daci, Thuram

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Harun xx, Jailson xx, Gustavo xx, Isla xx, Hasan Ali x, Emre xx, Zajc xx, Tolga xx, Mehmet xx, Rodrigues xx, Muriqi x

Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Mevlüt, Ferdi, Deniz, Murat, Ömer Faruk, Cenk

Antrenör: Zeki Murat Göle

Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Selim, Uğur (Konyaspor), Hasan Ali (Fenerbahçe)

(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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