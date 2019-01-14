İlk Yapacağımız İşlerden Birisi 24 Saat Açık Kütüphane"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Öğrencilerin çok yoğun olduğu yerlerde ve semtlerde 10 kadar yer belirledik, ilk yapacağımız işlerden birisi 24 saat açık kütüphane." dedi.

Özhaseki, TVNET'de katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunun 31 Ocak'ta Ankara'da duyurulacağını belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen tarihte, 10 madde halinde partinin kırmızı çizgilerinin açıklanacağını söyledi.

Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş ile tanışıp tanışmadığının sorulması üzerine, Yavaş'ı, kendisinin Tarihi Kentler Birliği başkanlığı yaptığı dönemden tanıdığını bildirdi.

Mansur Yavaş ile rakip olduklarını, asla düşman olmadıklarını ifade eden Özhaseki, "Bu memleketin çocuklarıyız nihayetinde. Benim kimseyle kavgam olmaz, sadece kötülerle kavgam olur." şeklinde konuştu.

Özhaseki, Ankapark'a ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Orada bir yatırım var, bedeli 1 milyar 350 milyon lira gibi gözüküyor, yani 5 milyar gibi bir rakam yok. Biraz muhalefetin abartmasından kaynaklanan bir şey olarak görüyorum. Ama gerçek rakamlar tabii ki resmi defterlere işlenmiş vaziyette. Orada biraz müteahhit ihtilafı var, onun çözülmesi lazım. Buna benzer ihtilaflar aslında Eryaman Stadı ile ilgili de vardı, bunlarla ilgili komisyonların kurulmasını Sayın Cumhurbaşkanımız zaten belediye başkanımıza emrettiler. Kısa süre içerisinde bu komisyonlar kurulur, bu ihtilaflar ödenir ve mesele biter."

"Öğrenciler için ne yapacaksınız?" şeklindeki soruya Özhaseki, "Öğrencilerin biletlerinin biraz yüksek olduğunu ben de biliyorum. İnşallah geldiğimiz günlerde burada zaten bir indirme gideriz, öğrencilerin haklı taleplerini karşılarız. Öğrencilerin çok yoğun olduğu yerlerde ve semtlerde 10 kadar yer belirledik, ilk yapacağımız işlerden birisi 24 saat açık kütüphane. Delikanlı, kızımız ne zaman istiyorlarsa gelsinler orada derslerini çalışsınlar rahat ve hoş bir ortamda, ayrıca çay, kuru pasta ve kek vesaire gibi atıştırmalıkların da olması lazım." karşılığını verdi.

Kaynak: AA