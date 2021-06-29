İlk üzümler tatlandı
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İlk üzümler tatlandı

İlk üzümler tatlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Buldan ilçesinde tatlanan ilk üzümler hasat gününe hazırlanırken, üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tatlanan ilk üzümler hasat gününe hazırlanırken, üreticiler bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesinde yetiştirilen üzümlerde üretici bu yıl kuraklık ve ani dolu yağışlarından etkilenenler oldu. Üzümleri özenle yetiştiren üreticiler ise yüksek rekolte beklediklerini dile getirdi. Üzümler tatlanmaya başlarken, alıcılar bölgede incelemelerde bulunuyor. Bölgede Süperyol ve Trakya cinsi olan üzümler tatlanmaya başladı.

Bu yıl rekoltede geçtiğimiz yıllara göre artış olabileceğini anlatan 51 yaşındaki üzüm üreticisi Mehmet Battal; " Yaklaşık 30 dekar üzüm bağım mevcut bölgede, dekarda yaklaşık 3 ton yaş üzüm bekliyorum. Bu yıl üzümlerde son anlarda yaşadığımız afetlerden biz pek etkilenmedik ama etkilenenlerde oldu. Üzümlerimizin tatları yerine oturdu. Temmuz ayının ikinci haftasında bakımlarımızı yaparak hasada başlayacağız. Üzümlerin kalite bakımından şuanda çok iyi. Üzümleri toptan satışta kilo fiyatı 7 TL olarak belirledik. Pazarımızda iyi olursa üzüm üreticisinin bu yıl yüzü gülecektir. Alıcılar şimdiden üzümleri değerlendirmeye başladı, hasat vakti gelince satışlarımız güzel olacak inşallah" dedi. - DENİZLİ

İlk üzümler tatlandı
İlk üzümler tatlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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