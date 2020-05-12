İlk üç ayda 5.1 milyar adet yumurta üretildi Türkiye genelindeki çiftliklerde, yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artışla toplam 5 milyar 103 milyon adet tavuk yumurtası üretildi.

Türkiye genelindeki çiftliklerde, yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artışla toplam 5 milyar 103 milyon adet tavuk yumurtası üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart ayındaki tavuk yumurtası üretimi ise yıllık bazda yüzde 2.8 düşüşle 1 milyar 652 milyon adete geriledi.

TÜİK verilerine göre, Mart ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 10.9 artarak 191 bin 629 ton olarak gerçekleşti.Mart ayında yıllık bazda hindi eti üretimi yüzde 17.2, kesilen tavuk sayısı yüzde 10.5 ve tavuk eti üretimi yüzde 9.3 arttı.

Ocak-Mart döneminde de yıllık bazda, tavuk eti üretimi yüzde 9.1. kesilen tavuk sayısı yüzde 7.7, hindi eti üretimi yüzde 2.3 arttı. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA