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İlk Türk-Rus Estetik Cerrahi Kongresi Moskova'da başladı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
İlk Türk-Rus Estetik Cerrahi Kongresi Moskova'da başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk Türk-Rus Estetik Cerrahi Kongresi başladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk Türk-Rus Estetik Cerrahi Kongresi başladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Uluslararası Plastik Cerrahlar Birliği (ISAPS) Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş ve çok sayıda uzmanın katıldığı kongre Moskova'da düzenleniyor.

Çerkeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre kapsamında canlı ameliyatların yapılacağını ve çok sayıda konferansın verileceğini belirterek, "Rusya Plastik Cerrahlar Birliği Başkanı Dr. Natalia Manturova'nın daveti ile ilk Türk-Rus Estetik Cerrahi Kongresi'ni düzenliyoruz. Türkiye'nin önde gelen 10 plastik cerrahı burada yapacağımız canlı ameliyat gösterileri ve konferanslar ile bilgilerimizi Rus meslektaşlarımızla paylaşacağız. " dedi.

ISAPS tarafından da onaylanan Rus-Türk Estetik Cerrahi Kongresi bilimsel çalışmaların önemli yer tutacağını anlatan Çerkeş, "ISAPS'ın kongresini de Eylül 2022'de Türkiye'de 3 ila 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Moskova'da bugün başlayan Rus-Türk Estetik Cerrahi Kongresi 14 Kasım'a kadar devam edecek.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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