İlk Türk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anılacak
Haberler » Güncel » İlk Türk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anılacak - Haber

İlk Türk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anılacak

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Muğla'nın Fethiye ilçesine ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106'ıncı yılında törenle anılacak.

25.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:32
İlk Türk pilotlardan Tayyareci Fethi Bey anılacak

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve 'nın ilçesine ismini veren Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106'ıncı yılında törenle anılacak.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fethi Bey'i anma töreninin 27 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Anma töreninin, Şehit Fethi Bey Parkı'nda saat 10.30'da gerçekleşeceğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Yıldızları'nın saygı geçişi, Türk Hava Kurumu'nun da hava oyunları gösterisi gerçekleştireceği anma töreninde, öğrenciler tarafından Fethi Bey anısına şiirler okunacak. Fethi Bey'in heykelinin önünde gerçekleşecek törene herkes davetlidir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler