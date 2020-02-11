İlk Türk Kaya Kamyonunun kabinleri, Şahlan Kabin tarafından üretildi

11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonunun sürücü kabinleri, Şahlan Kabin tarafından Eskişehir'de üretildi.