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İlk Türk Kaya Kamyonunun kabinleri, Şahlan Kabin tarafından üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonunun sürücü kabinleri, Şahlan Kabin tarafından Eskişehir'de üretildi.

11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58
İlk Türk Kaya Kamyonunun kabinleri, Şahlan Kabin tarafından üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan 'nin ilk yerli kaya kamyonunun sürücü kabinleri, Şahlan Kabin tarafından 'de üretildi.

Kaynak: Dunya.com

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