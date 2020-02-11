İlk Türk Kaya Kamyonunun kabinleri, Şahlan Kabin tarafından üretildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonunun sürücü kabinleri, Şahlan Kabin tarafından Eskişehir'de üretildi.
11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk yerli kaya kamyonunun sürücü kabinleri, Şahlan Kabin tarafından Eskişehir'de üretildi.
Kaynak: Dunya.com