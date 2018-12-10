İlk Türk Kadın Mitinginin 99. Yıl Dönümü

Kastamonulu kadınların, ülkenin işgalini ve insanlık dışı vahşetleri protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919'da gerçekleştirdiği ilk kadın mitinginin 99'uncu yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadın dernekleri ile siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, Atatürk ve Şerife Bacı anıtlarına çelenk koydu.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kuruluş yıllarında zor bir durum içinde olunduğunu hatırlattı.

Kastamonulu kadınların 99 yıl önce miting düzenlediğini anımsatan Kızıltan, şunları dile getirdi:

"Türk milletine yapılan vahşetleri kınamışlar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının, Fransa Cumhurbaşkanının eşlerine, İngiltere ve İtalya kraliçelerine telgraflar çekmişlerdir. Gerekirse cepheye koşup kanlarının son damlasına kadar erkekleri ile birlikte savaşacaklarını haykırmışlardır. Gözleri kin ve çıkar bulutları ile kaplanmış işgalcilere seslerini duyurmuşlardır. Türkiye'nin o günkü şartlarında Türk kadınının gösterdiği özgürlük ve demokrasi mücadelesini kutlamak, Türk kadınının bugün de aynı güç ve bilinçte olduğunu, ninelerimize layık olduğumuzu bir kez daha duyurmak için bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz."

Konuşmanın ardından 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program gerçekleştirildi.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Sakine Esen Eruz, Avrupa'da kadınların haklarına kavuşmaları için 30-40 yıl mücadele verdiklerini belirtti.

Türk kadınının dünyaya örnek gösterildiğine işaret eden Eruz, "Kastamonulu kadınlar ilk defa kendi güçlerini keşfedip kadınlara, kadın vicdanına hitap ettiler. Kadın aslında bir kilit taşı gibi. Kemeri taşıyan bir kilit taşı gibi. Atatürk bunun farkında. Eğer siz kilit taşını alırsanız kemer göçüyor, toplum göçüyor." dedi.