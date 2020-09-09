"İlk Türk demiri" döküleli 81 yıl oldu
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"İlk Türk demiri" döküleli 81 yıl oldu

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) tarafından ilk Türk demirinin dökülüşünün üzerinden 81 yıl geçti.

09.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:55

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) tarafından ilk Türk demirinin dökülüşünün üzerinden 81 yıl geçti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, fabrikanın ilklerin fabrikası olduğunu belirtti. Uzun ve meşakkatli yıllardan bugüne gelindiğini ifade eden Yolbulan, "1937 yılında büyük emeklerle inşaatına başlanan fabrikamız, 1939 yılının eylül ayına gelindiğinde ilk dökümü yapacak seviyeye ulaşmıştır. 10 Eylül 1939 yılında gerçekleştirilen ve 'ilk Türk demiri' olarak simgeleştirdiğimiz dökümün üzerinden 81 yıl geçti. Bu uzun ve meşakkatli yıllardan bugünlere geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ağır sanayi hamlesi olan fabrikamız halen daha yeni ilklere imza atmaya devam etmektedir. Fabrikamızda sergilediğimiz 'ilk Türk demiri'nin yanı sıra, ilklerin fabrikası KARDEMİR A.Ş'nin ilk demiryolu rayı ve demiryolu tekerleği gibi katma değeri yüksek ürünlerin de ülkemizdeki tek üreticisi olduğunu unutmamak gerekir.

Fabrikamızın faaliyete geçmesinden itibaren gece gündüz demeden Türkiye'nin çelik üretim serüvenine katkı sağlayan dünden bugüne tüm çalışanlarımıza ve demir-çelik üretiminde faaliyet gösteren tüm sanayicilere teşekkür ederim" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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